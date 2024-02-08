Эксперт рассказал, заметят ли россияне разницу между бананами из Эквадора и Индии

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После приостановки Россельхознадзором поставок бананов с пяти крупных предприятий Эквадора, импорт бананов наладят из Индии. Эксперт Руслан Сулейманов объяснил радио КП, как повлияет на цены в магазинах решение федеральной службы.

По словам специалиста, пока нельзя точно сказать, сильно ли изменится стоимость бананов после смены страны-поставщика. Но, как он утверждает, продукция из Индии может быть даже дешевле, чем эквадорская.

"Уже первая пробная партия из Индии была ввезена в Россию в январе. Следующая планируется на конец февраля", – предупредил Сулейманов.

Также эксперт призвал россиян не переживать по поводу возможных отличий во вкусе продукции из Индии и Эквадора, так как качество бананов из Индии является хорошим. Он напомнил, что Индия до сих пор остается одним из лидирующих мировых импортеров бананов.

Ранее Россельхознадзор не зафиксировал перебоев с поставками в Россию фруктов (ананасов и бананов) из Эквадора, несмотря на опасную ситуацию внутри страны.

Инцидент произошел вечером 9 января, когда вооруженные люди проникли в студию местного телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих в прямом эфире. Спустя время полиция задержала некоторых нападавших, а большую часть заложников освободила.

Эквадорский президент ввел в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта". Из-за беспорядков погибли как минимум 10 человек, в том числе два полицейских, а в городе Гуаякиль погибли не менее 8 человек.



Бананы подорожают на 20% в России