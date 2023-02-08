11:45Экономика
Стамбульская фондовая биржа временно прекратила торги из-за землетрясения в Турции
Фото: TACC/SEDAT SUNA/EPA
Стамбульская фондовая биржа временно прекратила торги. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение приняли из-за произошедшего на юго-востоке Турции землетрясения.
Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.
Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.
В Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. В результате происшествия погибли 7 108 человек, а пострадали 40 910.
Пожар произошел в турецком порте Искендерун после землетрясения
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