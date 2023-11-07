Минпромторг представил музыкальный трек из звуков с российских производств

Министерство промышленности и торговли РФ представило в рамках выставки-форума "Россия" музыкальный трек, собранный из десятков звуков, записанных на российских производственных предприятиях. В создании композиции принял участие лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков.

"Послушайте, промышленность – это звучит гордо! Отдельное спасибо Сергею Жукову, который встал за пульт", – написано в сообщении.

Отмечается, что трек доступен к прослушиванию в павильоне Е на ВДНХ.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября этого года по 12 апреля следующего года на 67 объектах ВДНХ. Свыше 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Помогать в организации и проведении этого события будут свыше пяти тысяч человек.

Кроме того, в первый день работы выставки, 4 ноября, ее посетили почти 200 тысяч человек. Для посетителей прошли концерты, образовательные мероприятия, состоялись презентации, а также открылись новые павильоны.

Жителям столицы рассказали, как проходит выставка-форум "Россия" на ВДНХ