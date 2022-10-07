Эксперт прокомментировал запрет на использование россиянами криптокошельков в ЕС

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Запрет на получение криптовалютных услуг в Евросоюзе не сильно ударит по россиянам, поскольку те предпочитают менее регулируемые компании и сервисы, в том числе расположенные в офшорах. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

"О какой-то глобальной проблеме сейчас говорить не приходится. Безусловно, ЕС – это достаточно крупная структурная история, но при этом незначительное количество граждан РФ пользовались и продолжают пользоваться услугами европейских компаний", – сказал он.

Также эксперт отметил, что уже после начала спецоперации на Украине многие россияне вывели свои средства из европейских криптокошельков, из чего можно сделать вывод, что новый запрет ЕС никак не повлияет ни на держателей криптовалют, ни на компании.

Ранее Евросоюз опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций. Под ограничения подпали 30 физических и 7 юридических лиц из РФ. Кроме того, был введен запрет на предоставление услуг по криптокошелькам для граждан России и лицам – резидентам РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

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