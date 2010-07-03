Названы российские города-лидеры по уровню зарплат

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Уровень зарплаты в российских городах сильно варьируется, сообщает РИА Новости. К примеру, самые высокие заработки у жителей Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов. Самые же низкие – у работников южных городов.

Эксперты агентства рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России. Этот набор выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг, среди которых продукты, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

В итоге оказалось, что в городах с высокими зарплатами цены немного выше среднероссийских, и тем не менее даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.

В 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены зафиксирована в столице. Чуть ниже доход у жителей Южно-Сахалинска. В Москве в первом полугодии средняя зарплата составляла 97 тысяч рублей, в Южно-Сахалинске – 90,6 тысячи. Но при этом по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск только на шестом и седьмом местах. Гораздо выше цены в Петропавловск-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.

Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора в ростовском городе Шахты, в Черкесске, Элисте и еще шести городах. Причем из девяти городов, замыкающих рейтинг, пять – столицы северокавказских республик. Даже невысокие цены в этих регионах не компенсируют низкий уровень номинальных зарплат.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падать, в том числе из-за необходимости платить по кредитам. Доходы понижаются (-1,3% за первое полугодие 2019 года) несмотря на прогнозируемый рост зарплаты в 1,5%.

Больше всех кредитов наличными в августе взяли заемщики в возрасте от 30 до 39 лет. Эта группа составила почти 31% от всех клиентов кредитных организаций.

Клиенты в этой возрастной группе оформили в прошлом месяце 496 тысяч займов на общую сумму в 144 миллиарда рублей.