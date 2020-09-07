Эксперт рассказал, нужно ли менять валюту на фоне роста курса евро выше 90 рублей

Фото: ТАСС/DPA/Monika Skolimowska
Инвестор и экономический эксперт Ян Марчинский в беседе с Москвой 24 прокомментировал скачок курса евро выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года. По мнению специалиста, "паниковать не стоит", поскольку это еще больше усугубит ситуацию.
"И частную ситуацию отдельно взятого паникующего, и если массово таких паникующих будет много, то они, наоборот, еще сильнее могут обвалить российский рубль... Но в целом в долгосрочной перспективе рубль будет продолжать слабеть. Я бы на этих уровнях все равно перекладывался бы скорее в валюту", – сказал он.
Эксперт также дал совет, каким еще образом россияне могут сохранить рублевые накопления. По его словам, одним из самых надежных инструментов сохранения рублевых денег в России является недвижимость.
Ранее курс евро впервые с февраля 2016 года на Мосбирже поднялся свыше 90 рублей, доллар в свою очередь впервые с 26 августа скакнул до 76 рублей. По мнению экспертов, в ближайшем будущем отечественная валюта может продолжить свое падение.
Однако при благоприятных условиях она способна укрепиться до 70 рублей за доллар и до 84 рубля за евро, полагают аналитики.
По данным Центробанка РФ, курс доллара на 8 сентября составит 75,59 рубля, евро – 89,47 рубля.
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