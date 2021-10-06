ФАС отказала "Авито" в приобретении интернет-сервиса ЦИАН

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
Федеральная антимонопольная служба РФ отказала компании "Авито" в приобретении интернет-сервиса недвижимости ЦИАН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.
"В ФАС России поступило ходатайство ООО "Авито Холдинг" о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.РУ". Компании входят в группу лиц, которая управляет специализированными интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру. <…> Антимонопольная служба приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства по сделкам", – говорится в сообщении.
Антимонопольный регулятор провел анализ состояния конкуренции и выявил, что в случае объединения "Авито" и ЦИАН займут более 50% рынка. Это приведет к образованию доминирующего субъекта.
Ранее ФАС выявила сговор в сфере обращения с медицинскими отходами между Минздравом Ростовской области и местными государственными медицинскими учреждениями.
Речь идет об отходах класса "Б". Отмечается, что стороны антиконкурентного соглашения договорились об ограничении конкуренции на торгах по оказанию услуг.
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