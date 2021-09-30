ФАС выявила сговор Минздрава Ростовской области и медучреждений в обращении с отходами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Федеральная антимонопольная служба выявила сговор в сфере обращения с медицинскими отходами между Минздравом Ростовской области и местными государственными медицинскими учреждениями, сообщает ТАСС.
Речь идет об отходах класса "Б". Отмечается, что стороны антиконкурентного соглашения договорились об ограничении конкуренции на торгах по оказанию услуг.
Соглашение предполагало заключение контрактов с заранее определенным областным Минздравом поставщиком. При этом компания не соответствовала требованиям закупочной документации.
Ранее ФАС начала антикартельные проверки крупнейших российских торговых сетей после обращений граждан о повышении цен на продовольствие. Внеплановые выездные проверки проходили в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели", "Ленте" и "Магните".
Позже стало известно, что ведомство намерено подготовить законопроект, ограничивающий наценку на продукты в крупных торговых сетях.
На сегодняшний день в России уже существуют законопроекты и постановления, которые позволяют регулировать цены, однако с юридической точки зрения бороться с наценками в торговых сетях пока невозможно.
Антимонопольная служба начала проверку цен на продукты в крупных торговых сетях
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