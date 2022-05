The Economist оценил сроки успешного сопротивления России санкциям

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская экономика сможет успешно сопротивляться санкциям до момента введения Евросоюзом эмбарго на нефть. Это может произойти в конце 2022 года, пишет The Economist.

По мнению издания, экономика России была достаточно закрытой до санкций, однако основную поддержку ей оказывают продажи ископаемого топлива. Так, по данным Centre for Research on Energy and Clean Air, с конца февраля объемы экспорта составили по меньшей мере 65 миллиардов долларов.

Сегодня экономика остается устойчивой: потребление электричества снизилось незначительно, Центробанк снизил ключевую ставку до 14%. Однако прогнозы о снижении ВВП на 15% по итогам 2022 года говорят о пессимистичности ситуации.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее подчеркнул, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ войдут причастные к дезинформации лица.

Как уточнил Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, полное эмбарго на российскую нефть будет введено в течение девяти месяцев. По его словам, такое решение окажет воздействие на европейскую экономику, но больше повлияет на Россию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.