Альфа-банк продлит срок действия всех карт с Visa и Mastercard до конца 2028 года

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Альфа-банк продлевает срок действия всех карт с Visa и Mastercard до декабря 2028 года. Об этом говорится в сообщении банка в телеграм-канале.
"Перевыпускать карту не надо. И да, все карточки Visa и Mastercard продолжат работать в России так же, как и прежде", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что карты платежных систем Visa и Mastercard будут работать на территории России до истечения срока действия.
В Национальной системе платежных карт подтвердили, что по мере истечения срока действия карты Visa или Mastercard банк, где она была выпущена, произведет плановый перевыпуск новой карты на базе платежной системы "Мир".
В ночь на 6 марта стало известно, что американская корпорация Visa в ближайшие дни будет работать со своими партнерами и клиентами в России, чтобы прекратить все транзакции на территории страны. О приостановке работы в РФ сообщили и в Mastercard.
В Банке России объяснили, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме. Их держателям будет доступна оплата, переводы и операции в банкомате.
Платежные системы VISA и MasterCard объявили о приостановке операций в РФ
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