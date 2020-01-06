Белорусский НПЗ начал переработку первой партии нефти из РФ

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Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".

Там отметили, что с вечера 4 января поступило 26,5 тысячи тонн сырья. Представитель службы добавил, что НПЗ сохраняет минимальную загрузку.

4 января председатель концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов заявил о включении насосных агрегаторов и поставки нефти в направлении ОАО "Нафтан".

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года российские нефтекомпании прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Белорусская сторона добивалась пересмотра стоимости топлива в меньшую сторону.

В "Белнефтехиме" сообщили, что в конечном итоге цена на нефть для белорусских НПЗ в условиях налогового маневра в России вырастет на 5 процентов по сравнению со стоимостью сырья в 2019 году. При этом действующая стоимость составляет 83 процента от мировой цены на нефть.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в 2020 году рассчитывает на поставки 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти.

