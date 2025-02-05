Минсельхоз РФ разрешил ввоз более 2 тыс тонн сливочного масла

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Минсельхоз России разрешил ввоз в страну 2 200 тонн сливочного масла в рамках беспошлинной квоты, говорится в материалах министерства. Об этом пишет ТАСС.

По данным на 5 февраля, остаток масла, в отношении которого предоставляется тарифная льгота, составляет 22 799 тонн.

Пошлина на ввоз 25 000 тонн сливочного масла была отменена в конце 2024 года. Это решение будет действовать до середины июня 2025 года. По задумке беспошлинный ввоз масла будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка.

Ранее кабмин России освободил производителей сливочного масла и яиц от дополнительных выплат ретейлерам. Такое решение связано с включением этих продуктов в перечень социально значимых продовольственных товаров.

В частности, это позволит оптимизировать расходы на доставку товаров, а компании смогут потратить сэкономленные средства на расширение бизнеса.

