В Союзе пенсионеров объяснили выдачу негосударственной части пенсии по старым правилам

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Некоторые россияне смогут получать негосударственную часть пенсии по старым правилам. Женщинам она положена с 55 лет, а мужчинам с 60. Это касается граждан, чей пенсионный возраст был изменен. Речь идет о тех, кто заключил договор с НПФ до 31 декабря прошлого года. При этом в Минтруде не исключили, что это может коснуться и новых соглашений.

Председатель Союза пенсионеров России, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал порталу Москва 24 ситуацию.

"В период рассмотрения закона об изменении пенсионного законодательства часть решений была посвящена дополнительным элементам, которые касались людей предпенсионного и пенсионного возрастов. На заданный вопрос о том, как быть с накопительной пенсией для людей, достигших пенсионного возраста, было оставлено решение, что за теми, кто оформил документы по накопительной пенсии до 31 декабря 2018 года, сохраняется право на получение накопительного компонента по старым возрастным параметрам – 55 и 60 лет", – пояснил Рязанский.

По его словам, это "не сенсация", а "заложенная в законе норма", которая сохраняет за людьми, достигшими определенного возраста, право на накопительный компонент.

При этом Рязанский добавил, что на повестке дня еще не стоит вопрос о том, чтобы распространить эту практику и на другие соглашения.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в столице каждый седьмой пенсионер продолжает работать до 70 лет. Каждый четвертый москвич от пенсионного возраста до 65 лет тоже работает.



Евгения Маркова