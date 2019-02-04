Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:41

Главная / Новости /

В Союзе пенсионеров объяснили выдачу негосударственной части пенсии по старым правилам

"Не сенсация": в Союзе пенсионеров – о выдаче негосударственной части пенсии по-старому

экономика финансы эксклюзив

14:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Некоторые россияне смогут получать негосударственную часть пенсии по старым правилам. Женщинам она положена с 55 лет, а мужчинам с 60. Это касается граждан, чей пенсионный возраст был изменен. Речь идет о тех, кто заключил договор с НПФ до 31 декабря прошлого года. При этом в Минтруде не исключили, что это может коснуться и новых соглашений.

Председатель Союза пенсионеров России, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал порталу Москва 24 ситуацию.

"В период рассмотрения закона об изменении пенсионного законодательства часть решений была посвящена дополнительным элементам, которые касались людей предпенсионного и пенсионного возрастов. На заданный вопрос о том, как быть с накопительной пенсией для людей, достигших пенсионного возраста, было оставлено решение, что за теми, кто оформил документы по накопительной пенсии до 31 декабря 2018 года, сохраняется право на получение накопительного компонента по старым возрастным параметрам – 55 и 60 лет", – пояснил Рязанский.

По его словам, это "не сенсация", а "заложенная в законе норма", которая сохраняет за людьми, достигшими определенного возраста, право на накопительный компонент.

При этом Рязанский добавил, что на повестке дня еще не стоит вопрос о том, чтобы распространить эту практику и на другие соглашения.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в столице каждый седьмой пенсионер продолжает работать до 70 лет. Каждый четвертый москвич от пенсионного возраста до 65 лет тоже работает.

Читайте также


Евгения Маркова

экономика финансы эксклюзив

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика