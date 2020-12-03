Курс доллара на Мосбирже снизился до 75 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Московской бирже снизился до 75 рублей впервые с 18 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, доллар упал на 0,09%. Европейская валюта повысилась на 9 копеек, составив 90,96 рубля. Стоимость нефти марки Brent упала на 0,56% – до 47,98 доллара за баррель.

Ранее финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский предположил, что в ближайшее время доллар будет снижаться в связи с негативным отношением инвесторов. По его мнению, самой крепкой валютой в мире считается швейцарский франк.

Финансист подчеркнул, что обмен валюты стоит осуществлять через валютную секцию биржи. При этом обменные пункты не нужно использовать, поскольку при этом придется заплатить 5–10% комиссии, заявил эксперт.

Финансовый аналитик Виталий Калугин отмечал, что в ближайшие два года курс доллара не опустится ниже 70 рублей и будет варьироваться в пределах 5%.