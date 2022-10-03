Утечки газа в местах повреждений "Северных потоков" прекратились

Фото: kustbevakningen.se

Давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, сообщает РИА новости со ссылкой на компанию "Газпром".

Сейчас компания проводит работу по снижению давления в нитке В газопровода "Северный поток – 2". Для этого "Газпром" откачивает находящийся в трубе природный газ.

"Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа", – сообщили в компании.

На прошлой неделе на "Северных потоках" зафиксировали четыре утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне.

После ЧП на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Власти Германии, Дании, Норвегии и Швеции, в свою очередь, пришли к выводу, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии.



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