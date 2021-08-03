Кудрин назвал альтернативу регулированию цен в России

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Альтернативой административным ограничениям на рост цен, к которым прибегает правительство, могли бы стать целевые субсидии населению на покупку определенных товаров и адресные скидки для особо нуждающихся категорий граждан. Об этом в интервью РБК рассказал глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

По его словам, он относится к государственным мерам по регулированию цен настороженно.

"Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трех, четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами", – сказал он.

Ранее Кудрин сообщил, что острой необходимости в увеличении фискальной нагрузки в России пока нет. Он также отметил, что правительство обещало не трогать налоги в течение шести лет, и пока, уверен глава Счетной палаты, нет поводов нарушать это обещание.

Кудрин рассказал, что снижение бедности в двукратном размере в России возможно осуществить за счет адресных выплат, используя многофакторную модель, подразумевающую ограничение социальных выплат при наличии имущественной обеспеченности. Кудрин также напомнил, что по итогам прошлого года уровень бедности в России составил 12,1%.

