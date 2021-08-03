Кудрин назвал способ снижения уровня бедности в России в два раза

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Снижение бедности в России в два раза возможно осуществить за счет адресных выплат, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК.

Он отметил, что полностью поддерживает позицию Владимира Путина по выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка.

"Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное – что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза", – сказал он.

По словам главы Счетной палаты, для двукратного снижения уровня бедности нужно использовать так называемую многофакторную модель, которая подразумевает ограничение социальных выплат при наличии имущественной обеспеченности. Кудрин также напомнил, что по итогам прошлого года уровень бедности в России составил 12,1%.

Ранее глава Счетной палаты заявил, что на сегодняшний день РФ эксплуатирует старую модель экономики, которая давно исчерпала себя. Он выразил уверенность, что темпы экономического роста в среднем за последнее время достаточно невысокие. По данным Росстата, средний рост реального ВВП за год в 2013–2020 годах составил примерно 0,5%. Кудрин считает, что Россия должна стать более конкурентоспособной для экспорта.