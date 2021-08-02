Россия использует изжившую себя модель экономики – Кудрин

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На сегодняшний день РФ эксплуатирует старую модель экономики, которая давно исчерпала себя. Об этом сообщил в интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", – сказал Кудрин.

Председатель Счетной палаты уверен, что темпы экономического роста в среднем за последнее время достаточно невысокие. По данным Росстата, средний рост реального ВВП за год в 2013–2020 годах составил примерно 0,5%. Кудрин считает, что Россия должна стать более конкурентоспособной для экспорта.

"Вообще экспорт для российской экономики – это бесконечная Вселенная. "Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти – это старая модель", – сказал Кудрин.

Ранее стало известно, что правительство РФ рассматривает идею ввести временный запрет на экспорт бензина. По словам вице-премьера Минэнерго Александра Новака, такая мера может поспособствовать стабилизации ситуации на внутреннем рынке.