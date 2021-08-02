Россия использует изжившую себя модель экономики – Кудрин

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
На сегодняшний день РФ эксплуатирует старую модель экономики, которая давно исчерпала себя. Об этом сообщил в интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", – сказал Кудрин.
Председатель Счетной палаты уверен, что темпы экономического роста в среднем за последнее время достаточно невысокие. По данным Росстата, средний рост реального ВВП за год в 2013–2020 годах составил примерно 0,5%. Кудрин считает, что Россия должна стать более конкурентоспособной для экспорта.
"Вообще экспорт для российской экономики – это бесконечная Вселенная. "Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти – это старая модель", – сказал Кудрин.
Ранее стало известно, что правительство РФ рассматривает идею ввести временный запрет на экспорт бензина. По словам вице-премьера Минэнерго Александра Новака, такая мера может поспособствовать стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: