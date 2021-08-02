"Газпром" не забронировал допмощности для транзита газа через Польшу и Украину

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"Газпром" не стал бронировать на четвертый квартал дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу, сообщает РИА Новости.

Всего на аукционе по украинскому транзиту на это время разместили дополнительные 9,8 миллиона кубометров газа в сутки. "Газпром" не бронировал мощности, предложенные в том же объеме, на первые три квартала будущего года.

Не стала госкорпорация и бронировать дополнительные ресурсы для транзита топлива через Польшу по газопроводу "Ямал – Европа" на следующие четыре квартала. Компания не планирует участвовать в торгах, поскольку пока обеспечена мощностями и при этом имеет возможность дополнительного бронирования на будущих аукционах.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на пять лет, в соответствии с которым "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. В этом году ежесуточный объем составит примерно 109 миллионов кубометров.

В то же время компания каждый месяц бронирует дополнительные транзитные мощности украинской ГТС. В июле она прокачивала по 124 миллионов кубометров газа в сутки, такой же объем планировали на август.

Ранее сообщалось, что "Газпром" сократил объемы закачки в крупнейшие хранилища Европы. Уточняется, что объемы закачки снизились в подземные хранилища в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландов (Бергермеер).

Поставки ископаемого уменьшились по газопроводу "Ямал – Европа", проходящему через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Объемы там были сокращены на 30–40% – с 84 миллионов кубометров до 50 и 60 миллионов в пересчете на сутки.