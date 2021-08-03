Глава Счетной палаты заявил, что в России пока нет необходимости повышать налоги

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Острой необходимости в увеличении фискальной нагрузки в России пока нет, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он заявил в интервью РБК, отвечая на вопрос о дополнительных налогах в нефтегазовом секторе.
"Тема очень чувствительная. <...> Общими словами скажу: я скорее сдержанно отношусь к новым налогам, особенно если это несколько позиций, которые сами по себе не такие уж емкие", – сказал Кудрин.
Он также отметил, что правительство обещало не трогать налоги в течение шести лет, и пока, уверен глава Счетной палаты, нет поводов нарушать это обещание.
Ранее Кудрин рассказал, что снижение бедности в двукратном размере в России возможно осуществить за счет адресных выплат, используя многофакторную модель, подразумевающую ограничение социальных выплат при наличии имущественной обеспеченности. Кудрин также напомнил, что по итогам прошлого года уровень бедности в России составил 12,1%.
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