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Москва 24

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Экономика

16:18

Официальный курс евро опустился ниже 89 рублей

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 1 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, курс европейской валюты снизился на 35 копеек – до 88,99 рубля. Доллар вырос на 4 копейки, составив 73,2 рубля.

Ранее рубль отреагировал краткосрочным ростом к доллару и евро, после того как Минфин принял решение избавиться от долларов в Фонде национального благосостояния.

В конце мая аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов рассказал, что на рынке складывается хорошая ситуация для приобретения долларов.

По словам специалиста, данная валюта является удобным базовым активом, ее лучше закупать максимально по низкому курсу.

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