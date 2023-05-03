Экономист рассказал, ждать ли резких скачков курса доллара в мае

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара до конца мая будет находиться на уровне 79–82 рублей. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В среду, 3 мая, курс доллара в начале торгов на Московской бирже составил 79,92 рубля, евро торговался на уровне 88,26 рубля. Однако затем национальная валюта стала укрепляться. Ближе к полудню доллар опустился до 78,90 рубля, а евро – до 87,24 рубля.

Остапкович считает, что до конца мая существенных изменений в курсе доллара не произойдет. "В мае никаких грандиозных финансово-экономических событий не намечается, поэтому и движение курса вряд ли будет заметно", – отметил экономист.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Я думаю, что до конца мая, а это короткий период, каких-то фундаментальных и космических явлений с динамикой курса доллара произойти не должно. В худшем случае национальная валюта может ослабнуть на один, максимум полтора-два рубля. В лучшем случае она может укрепиться на один рубль. То есть примерный интервал составит 79–82 рубля к доллару.

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