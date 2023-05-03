12:14Экономика
Экономист рассказал, ждать ли резких скачков курса доллара в мае
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Курс доллара до конца мая будет находиться на уровне 79–82 рублей. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
В среду, 3 мая, курс доллара в начале торгов на Московской бирже составил 79,92 рубля, евро торговался на уровне 88,26 рубля. Однако затем национальная валюта стала укрепляться. Ближе к полудню доллар опустился до 78,90 рубля, а евро – до 87,24 рубля.
Остапкович считает, что до конца мая существенных изменений в курсе доллара не произойдет. "В мае никаких грандиозных финансово-экономических событий не намечается, поэтому и движение курса вряд ли будет заметно", – отметил экономист.
Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что сейчас в мире фиксируется постепенный отход от американской валюты. Об этом рассказала директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева. Вместе с тем она добавила, что не видит в ближайшем будущем альтернативы для доллара.
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