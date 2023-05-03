Курс доллара на Мосбирже вырос до 79,92 рубля

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Рубль в начале торгов на Московской бирже 3 мая ослабел, в то время как евро, доллар и юань укрепились.

В частности, курс доллара расчетами завтра на 7:04 по московскому времени вырос на 30 копеек относительно предыдущего закрытия торгов, составив 79,92 рубля. Юань поднялся на 3 копейки, до 11,52 рубля, а евро – на 49 копеек, до 88,26 рубля.

Ранее СМИ писали, что Россия с мая может начать закупать по 200 миллионов долларов в юанях ежемесячно для пополнения резервов страны. Отмечается, что доходы РФ от продажи энергоресурсов постепенно приближаются к превышению целевого уровня, что позволит закупать валюту уже в мае 2023 года.

Юань – ключевой актив, который РФ использует для проведения различных транзакций для фонда национального благосостояния в размере 154 миллиардов долларов, отметили в агентстве. Решение о закупке валюты позволит России продолжать поддержку поступления нефтедолларов на фоне введенных санкций.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева оценила перспективы использования американской валюты. По ее словам , в настоящее время фиксируется отказ от использования доллара. При этом она подчеркнула, что альтернатив валюте пока что нет.



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