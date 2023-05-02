РФ может начать закупку 200 миллионов долларов в юанях для резервов в мае – СМИ

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Россия с мая может начать закупать по 200 миллионов долларов в юанях ежемесячно для пополнения резервов страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что доходы РФ от продажи энергоресурсов постепенно приближаются к превышению целевого уровня, что позволит закупать валюту уже в мае 2023 года.

Юань – ключевой актив, который РФ использует для проведения различных транзакций для фонда национального благосостояния в размере 154 миллиардов долларов, отметили в агентстве.

Решение о закупке валюты позволит России продолжать поддержку поступления нефтедолларов на фоне введенных санкций.

Как отметила аналитик Freedom Holding Corp Наталья Мильчакова, это станет неким сигналом для рынка, так страна снова сможет накапливать свои резервы, что может в том числе положительно сказаться на рубле.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева оценила перспективы использования американской валюты. По ее словам , в настоящее время фиксируется отказ от использования доллара. При этом она подчеркнула, что альтернатив валюте пока что нет.



Юань стал самой торгуемой валютой в России – эксперты