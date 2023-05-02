Курс доллара на Мосбирже вырос до 80,45 рубля, а юаня упал до 11,58 рубля

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Курс рубля в начале торгов 2 мая показал разнонаправленную динамику. Доллар вырос до 80,45 рубля, евро – до 88,69 рубля, а юань, напротив, упал до 11,58 рубля. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Американская валюта расчетами завтра на 7:04 по московскому времени увеличилась на 20 копеек, китайский юань снизился на 1 копейку, а европейская валюта повысилась на 2 копейки.

Ранее экономист Ян Марчинский заявил, что доля доллара и евро в российских банках будет сокращаться, но полный отказ от валюты несет в себе огромные риски. По словам специалиста, в мире не наблюдается смещения фокуса на сокращение двух валют, а все происходящее касается только экономических процессов внутри РФ.

В свою очередь, китайский телеканал CCTV сообщил, что санкции США против России вызвали резкую реакцию во всем мире и усугубили процесс дедолларизации, поставив американскую валютную систему под угрозу.



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