Санкции США в отношении России усилили процесс дедолларизации в мире – СМИ

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Санкции США против России вызвали резкую реакцию во всем мире и усугубили процесс дедолларизации, поставив американскую валютную систему под угрозу. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV.

"Снижение статуса Америки в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции", – указано в сообщении.

По мнению журналистов, падение статуса Штатов в международной торговле указывает на то, что доллар потерял свою незаменимость. Политика Вашингтона подталкивает другие страны к сокращению использования американской валюты, отмечают на телеканале.

В материале указывается, что начавшееся еще в 2017 году снижение мировых долларовых резервов "ничему не научило" США. Журналисты считают, что Вашингтон превратил свою финансовую систему в оружие.

Страны мира, указывают в Китае, будут стремиться укрепить свою автономию и обеспечить собственную безопасность. По мнению журналистов, "дедолларизация охватила планету".

Ранее бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов заявил, что мир перейдет на региональные валюты в торговле примерно через десять лет. Он подчеркнул, что пока что в мировой торговле доминирует доллар.

