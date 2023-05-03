Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 79 рублей впервые с 4 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 79 рублей впервые с 4 апреля.

К 11:30 по московскому времени американская валюта подешевела на 68 копеек, до 78,93 рубля. Минутами ранее курс доллара опускался до 78,90 рубля.

Курс евро при этом упал на 53 копейки, до 87,24 рубля, а юаня – на 10 копеек, до 11,40 рубля.

Ранее СМИ писали, что Россия с мая может начать закупать по 200 миллионов долларов в юанях ежемесячно для пополнения резервов страны. Отмечается, что доходы РФ от продажи энергоресурсов постепенно приближаются к превышению целевого уровня, что позволит закупать валюту уже в мае 2023 года.

Юань – ключевой актив, который РФ использует для проведения различных транзакций для фонда национального благосостояния в размере 154 миллиардов долларов, отметили в агентстве. Решение о закупке валюты позволит России продолжать поддержку поступления нефтедолларов на фоне введенных санкций.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева оценила перспективы использования американской валюты. По ее словам , в настоящее время фиксируется отказ от использования доллара. При этом она подчеркнула, что альтернатив валюте пока что нет.



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