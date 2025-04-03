Набиуллина рассказала о последствиях снижения ключевой ставки

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Ключевая ставка не "волшебная палочка", ее несвоевременное снижение при высокой инфляции может привести к новому повышению цен и рыночных ставок. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

По ее словам, повышение ключевой ставки еще "на столе" у ЦБ, если реализуются инфляционные риски.

"Мы с большой осторожностью подходим к снижению ключевой ставки, учитывая, опять же, опыт прошлого года. На последнем заседании в марте снижение даже не обсуждалось", – цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее повышение ключевой ставки допустил и зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, это произойдет, если замедление инфляции не будет происходить предполагаемыми темпами.

Банк России отметил необходимость возвращения инфляции к нормальным показателям в 2026 году при любом развитии ситуации. План регулятора подразумевает поддержание жестких денежно-кредитных условий на протяжении длительного периода.