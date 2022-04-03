В ЕЭК предложили передавать приостановившие работу в РФ компании их сотрудникам

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Предприятия, которые из-за санкций приостановили работу в России, нужно передавать в собственность их трудовых коллективов, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

"Больше них (сотрудников. – Прим. ред.) никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями", – сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на 10 лет запретить работу зарубежных компаний, которые не возобновят функционирование на российском рынке до 1 мая. Он отметил, что организации, приостановившие работу в РФ в связи с санкциями Запада, погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределенности относительно их дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния.

Ситуация сложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.