Natura Siberica остановила производство и работу 80 магазинов – СМИ

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Российский производитель Natura Siberica приостановил производство и закрыл 80 розничных магазинов. Об этом со ссылкой на президента компании Сергея Буйлова сообщает РБК.

Отмечается, что такие меры были приняты из-за прекращения действия лицензионного контракта с некоторыми совладельцами бренда. Таким образом, компания лишилась права выпускать продукцию под товарными знаками Natura Siberica, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи" и "Аптечка Агафьи".

Сам Буйлов уверен, что ограничения носят временный характер. Он отметил, что использование данных товарных знаков компания прекращает до "прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов за рубеж".

В июле прошлого года компания заявляла об угрозе закрытия магазинов из-за иска на 4,5 миллиарда рублей. Он связан с пожаром, который произошел 21 марта на одном из заводов "Эн+ Рециклинг" в Дмитрове.

Как заявили в Natura Siberica, при пожаре сгорел ангар площадью 25 тысяч квадратных метров. Владелец объекта оценил ущерб в 4,5 миллиарда рублей.