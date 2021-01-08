Умер создатель "Рецептов бабушки Агафьи" и Natura Siberica

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Умер создатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников, сообщает РБК.

Бизнесмену был 61 год. Причины смерти не называются.

Андрей Трубников запустил бренд "Рецепты бабушки Агафьи" в 2002 году. Через шесть лет появилась марка "Натура Сиберика", а в 2012 году – одноименная розничная сеть Natura Siberica. На сегодняшний день в нее входят более 55 точек в России и за рубежом. Еще 39 магазинов работают под брендом Organic Shop.

Выручка производителя косметики и ретейлера в 2019 году составила 14 миллиардов рублей.