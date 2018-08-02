С начала года российские миллиардеры разбогатели на 13,9 млрд долларов

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Общее состояние российских миллиардеров с начала 2018 года увеличилось на 13,96 миллиарда долларов, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires Index.
Согласно данным агентства, на 1 августа в распоряжении 24 российских бизнесменов находятся 271,2 миллиарда долларов.
По оценке Bloomberg, самым богатым россиянином является владелец "Силовых машин" и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов. В мировом рейтинге он занимает 44-ю строчку. С начала года его состояние увеличилось на 675 миллионов долларов и достигло 20,4 миллиардов долларов.
Второе место в списке богатейших россиян принадлежит основному акционеру Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину. За полгода бизнесмен заработал $2,24 млрд. Его состояние оценивается в 20,3 миллиарда долларов.
На третьем месте среди россиян и на 46-ой строчке в общемировом рейтинге уверенно расположился глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Его капитал равен 19,9 миллиарда долларов.
В пятерку среди россиян вошли владелец "Интерроса" Владимир Потанин (18,5 миллиарда долларов) и основной акционер "Еврохима" Андрей Мельниченко (15,9 миллиарда долларов).
В мировом рейтинге первые три позиции заняли американцы: глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, создатель Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффетт.
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