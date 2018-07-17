Рекорд Гейтса по размеру личного состояния побил основатель Amazon

Фото: AP/Matt Sayles/Invision
Основатель Amazon Джефф Безос побил рекорд по размеру личного состояния, установленный в 1999 году главой Microsoft Биллом Гейтсом.
Состояние 54-летнего Безоса достигло 150 млрд долларов. С учетом курса доллара, Безос стал самым богатым человеком в современной истории, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на американские СМИ. По данным издания, Безос на 55 млрд долларов богаче, чем Гейтс.
Таким образом, Гейтс с состоянием в 95,5 млрд долларов опустился на вторую строчку в списке самых богатых людей мира. Третье место занимает инвестор Уоррен Баффет, на счетах которого находится 83 млрд долларов.
Ранее создатель известного интернет-магазина признавался, что ему сложнее придумать, как потратить деньги, чем то как их заработать.
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