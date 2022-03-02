Компания Bosch опровергла сообщения о приостановке поставок в Россию

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Компания Bosch опровергла информацию о прекращении поставок автокомпонентов для заводов и запчастей для вторичного рынка в Россию, ранее появившуюся в СМИ.
Директор по связям с госструктурами и общественными организациями Bosch Group Анна Авраменко уточнила, что компания продолжает выполнять свои обязательства.
"Ситуация быстро меняется, мы следим за развитием событий и корректируем нашу работу с учетом меняющихся обстоятельств. Речи о закрытии заводов и остановке производств на данный момент нет", – отметила Авраменко в беседе с "Газетой.ру".
Ранее стало известно, что японские автоконцерны Honda и Mazda остановили экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию. Причиной такого решения стали падение курса рубля и разрыв цепочек поставок. При этом концерн Nissan намерен продолжить выпуск автомобилей.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в РФ
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