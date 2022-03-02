Курсы евро и доллара обновили исторический максимум

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро поднялся выше 122 рублей, а доллар превысил 109 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По данным на 12:17 по московскому времени, курс доллара прибавил 7,5 рубля и достиг отметки в 108,73 рубля. При этом максимальное значение оценивалось в 110 рублей.

Также курс евро прибавил 8,55 рубля, достигнув 121,04 рубля. Максимально евро подскакивал до 122,36 рубля. Таким образом, валюты обновили исторический максимум.

Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. 23 февраля лидеры республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

