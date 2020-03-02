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Москва 24

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Экономика

15:15

Эксперт объяснил снижение выдачи кредиток россиянам

экономика

Фото: Москва 24

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, с чем связано снижение выдачи кредиток в России. Об этом сообщает ИА "НСН".

По его словам, этот спад вряд ли связан с тем, что сами банки решили сократить выдачу кредитных карт.

"Спрос на кредитки уменьшается, потому что сейчас есть много альтернативных способов обслуживания клиентов, например интернет-банкинг", – сказал Тосунян, добавив, что это не является признаком какого-то кризиса, а просто переориентация на другие формы обслуживания.

Ранее стало известно, что выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с первым месяцем прошлого года. Количество оформленных кредиток стало меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом впервые с 2015 года. Кроме того, снижение числа выданных карт наблюдалось и в декабре 2019 года.

Эксперты связывают данную тенденцию с политикой банковского сегмента в области потребительского кредитования. В настоящий момент банки стараются сдерживать неудержимый рост подобного рода займов.

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