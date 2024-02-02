Российские банки начали выпускать карты для иностранцев в тестовом режиме

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Российские банки начали выпускать в тестовом режиме платежные карты для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева.

"Сейчас ведем активную работу с заинтересованными банками. Банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев", – уточнил он.

В ноябре прошлого года замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков рассказал, что платежная карта для иностранных туристов может начать работать в РФ в начале 2024 года.

До этого сообщалось, что правительство утвердит список из 25 государств, в которых будет доступна платежная карта туриста при поездках в Россию. Таким образом, у иностранцев будет возможность из-за рубежа открывать счета в России, а пластиковую карту они смогут получить, когда приедут на территорию РФ.

По информации СМИ, открытие в банках РФ карт иностранцам через удаленную идентификацию несет высокие риски и небольшую выгоду. Директор по стратегии банка "Зенит" Борис Гогиев обратил внимание, что спрос на такую услугу в целом невысокий.

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