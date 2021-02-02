Курс доллара снизился на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара утром 2 февраля снизился на 0,2% по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Американская валюта торговалась на уровне 75,99 рубля.

Аналогичная тенденция отмечается в случае с евро. Его стоимость снизилась на 0,09% и составила 91,7 рубля.

Финансовый эксперт Дмитрий Чечулин ранее оценил, какие изменения ждут курс рубля в феврале текущего года. По мнению специалиста, колебания валютного рынка могут быть вызваны изменениями цен на нефть. Соответствующий процесс ожидается на фоне встречи мониторингового комитета ОПЕК.

