Депутат прокомментировал слова министра Клеверли о возможной рецессии в РФ из-за санкций

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Санкции в отношении России оказывают негативное влияние на европейские страны, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя заявление министра Великобритании по делам Европы Джеймса Клеверли о возможной рецессии в РФ.

"Официальному Лондону нужно оправдывать действия антироссийских санкций и смещать фокус внимания с собственных экономических проблем на то, как "пострадает" от рестрикций Россия, но при этом умалчивать о том, что санкции больно бьют по экономике самой Европы", – приводит RT его слова.

По словам депутата, государство принимает все необходимые меры для минимизации последствий введенных ограничений.

Белик рекомендовал Великобритании сосредоточиться на своих внутренних делах в настоящее время.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от США и Евросоюза. Он уточнил, что речь идет о критически важных отраслях для жизни государства, населения и безопасности.

До этого Лавров уже заявлял, что Россия должна прекратить каким-либо образом зависеть от поставок с Запада для критически важных отраслей. По его мнению, в дальнейшем развитии Москве следует полагаться на партнеров в Евразийском регионе.

Министр подчеркнул, что Евразия становится самым перспективным регионом мира и России нужно заниматься его обустройством, не используя чужие инструменты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

