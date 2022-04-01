Эксперты: цены на сахар в Москве снизились одновременно со спросом

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Торговые сети сообщили о снижении ажиотажного спроса на сахар в Москве. В связи с этим в крупных столичных магазинах снизились цены на этот продукт: стоимость сахара упала на 5 рублей за 1 килограмм.
По словам представителей торговой сети "Азбука вкуса", цены отражают изменение отпускных цен на сахар, которое произошло в течение марта. Они уточнили, что в момент повышения спроса поставщики могли повышать цену на товары для продавцов.
"В период повышенного спроса мы получали уведомления от поставщиков о повышении отпускных цен и каждое из них рассматривали в индивидуальном порядке, обсуждали объективность повышения и возможности по его сдерживанию. И в случае если по обоснованным причинам мы были вынуждены принять новые цены поставки, то корректировалась и цена на полках", – объяснили эксперты.
При этом они подчеркнули, что внутренних запасов сахара в стране хватает для покрытия всех потребностей населения. Поставщики продолжают отгружать продукт в увеличенных объемах, чтобы у рынка была возможность отрегулировать его стоимость во всех ценовых категориях.
"Мы ведем непрерывный мониторинг магазинов в режиме онлайн и при поставках товаров отдаем приоритет тем торговым объектам, где фиксируется дополнительная потребность в продукции. Одновременно мы ведем плотную работу с поставщиками для устранения "узких мест" в логистической цепочке, в том числе с учетом пересмотра закупочных цен", – уточнили представители сети.
В то же время они заверили, что вскоре ситуация со стоимостью и наличием сахара в магазинах нормализуется. Однако покупателей призвали с пониманием подходить к созданию запасов любых продуктов.
Директор по связям с общественностью и государственными органами сети "Лента" Мария Филиппова добавила, что на сегодняшний день удалось преодолеть сбои в поставках сахара, сейчас он присутствует в магазинах в различных ценовых сегментах, начиная от 70 рублей за 1 килограмм и далее.
Ранее многие граждане стали покупать некоторые продукты впрок, из-за чего образовался ажиотажный спрос на эти товары. Торговые сети ввели ограничения на продажу ряда продуктов. В частности, "Ашан" продавал муку только по три пачки в руки, а "Атак" разрешил покупать только 10 килограммов сахара.
В конце марта Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21%. В ведомстве предположили, что уровень спроса стабилизируется на привычных показателях, а затем будет даже ниже, поскольку люди закупили его впрок.
Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов уже заявлял, что в России достаточно запасов сахара. В ведомстве не ждут никаких перебоев с учетом того, что принято решение о запрете экспорта.
При этом антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара в торговые точки в Воронежской области, несмотря на большие запасы этого товара на складах.
ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара
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