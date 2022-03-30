Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

экономика

12:46

Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21%

экономика

Фото: Агентство "Москва”/“Мобильный репортер”

В России начал падать спрос на сахар, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минпромторг.

В конце марта продажи сахара сократились на 21% по сравнению с последними днями февраля, когда наблюдался ажиотаж. В министерстве рассчитывают, что уровень спроса стабилизируется на привычных показателях, а затем будет даже ниже, поскольку люди закупили его впрок.

В ведомстве отметили, что ажиотаж начал спадать, поскольку цены производителей на сахар стабилизировались и начали снижаться.

"Сегодняшнее продолжение закупок сахара населением носит характер инвестиционный, а не социальный", – добавили в Минпромторге.

Повышенный спрос сейчас в основном наблюдается в федеральных сетях. Отмечается, что хотя в мелкой и несетевой рознице сахар есть, его продают обычными темпами по рыночной цене – по 80–100 рублей за килограмм.

Отмечается также, что средняя розничная цена на фасованный сахар в крупных сетях сейчас значительно меньше оптовых.

Ранее антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара в торговые точки в Воронежской области, несмотря на большие запасы этого товара на складах.

Между тем замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов уже заявлял, что в России достаточно запасов сахара. В ведомстве не ждут никаких перебоев с учетом того, что принято решение о запрете экспорта.

ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать