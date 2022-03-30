Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21%

Фото: Агентство "Москва”/“Мобильный репортер”
В России начал падать спрос на сахар, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минпромторг.
В конце марта продажи сахара сократились на 21% по сравнению с последними днями февраля, когда наблюдался ажиотаж. В министерстве рассчитывают, что уровень спроса стабилизируется на привычных показателях, а затем будет даже ниже, поскольку люди закупили его впрок.
В ведомстве отметили, что ажиотаж начал спадать, поскольку цены производителей на сахар стабилизировались и начали снижаться.
"Сегодняшнее продолжение закупок сахара населением носит характер инвестиционный, а не социальный", – добавили в Минпромторге.
Повышенный спрос сейчас в основном наблюдается в федеральных сетях. Отмечается, что хотя в мелкой и несетевой рознице сахар есть, его продают обычными темпами по рыночной цене – по 80–100 рублей за килограмм.
Отмечается также, что средняя розничная цена на фасованный сахар в крупных сетях сейчас значительно меньше оптовых.
Ранее антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара в торговые точки в Воронежской области, несмотря на большие запасы этого товара на складах.
Между тем замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов уже заявлял, что в России достаточно запасов сахара. В ведомстве не ждут никаких перебоев с учетом того, что принято решение о запрете экспорта.
ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара
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