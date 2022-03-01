Экономист допустил развитие системы "Мир" и китайских сервисов в РФ

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Экономист Михаил Королюк оценил решение Mastercard заблокировать доступ к своей сети для ряда финансовых институтов России. Об этом сообщает Life.ru.

По мнению эксперта, на обычных пользователях данная ситуация скажется в меньшей степени.

"Наша платежная система работает внутри страны, то есть внутри возможно полное замещение и Visa, и Mastercard. За рубежом могут быть проблемы, но есть китайская платежная система", – объяснил экономист.

Королюк допустил, что после заключения соответствующих договоров людям могут начать выдавать карты китайской платежной системы, которая принимается в других странах мира.

В случае с РФ специалист назвал систему "Мир" адекватной заменой Mastercard, которая без проблем обеспечит прохождение платежей. При выезде за рубеж россиянам потребуются либо наличные, либо иная платежная система.

Mastercard с 1 марта заблокировала доступ к своей платежной системе нескольким финансовым институтам. Такие меры приняты из-за санкций против России, связанных с проводимой специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР.

Также стало известно, что международная платежная система Visa принимает "оперативные меры" для соблюдения санкций против России в связи с проводимой специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.