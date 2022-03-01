Visa заявила о готовности соблюдать санкции против РФ

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Международная платежная система Visa принимает "оперативные меры" для соблюдения санкций против России в связи с проводимой специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР, говорится в сообщении компании.
"Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применяемых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть введены", – говорится в сообщении.
В компании также отметили, что фонд Visa Foundation выделит грант в размере двух миллионов долларов Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для поддержки гуманитарной помощи Украине.
1 марта Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе нескольким финансовым институтам. В заявлении американской финансовой корпорации указано, что такие меры приняты из-за санкций против России, связанных с проводимой специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР.
24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.
В тот же день несколькими часами ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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