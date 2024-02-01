Алкогольные коктейли начнут маркировать уже в этом году

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В России начнут маркировать слабоалкогольные напитки, сообщает газета "Известия". Речь идет о коктейлях, крепость которых не достигает 7%.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минпромторгу, Минфину, Росалкогольтабакконтролю подготовить и представить в правительство проект постановления о проведении в стране соответствующего эксперимента.

В Центре развития перспективных технологий рассказали, что эксперимент может начаться уже с 1 июля 2024 года и продлиться до 31 августа 2025 года. Оператор маркировки уже готовит соответствующие документы. Их внесут в кабмин до конца марта.

Код маркировки расположится на акцизной марке вместо метки системы государственного учета алкоголя ЕГАИС. Производителям не придется печатать и наклеивать на бутылки дополнительные марки. Это говорит о том, что для бизнеса ничего не изменится – никаких расходов компании не понесут.

В ЦРП считают, что благодаря новому подходу потребители смогут оперативно подтверждать легальность напитков с помощью сканирования марки через приложение "Честный знак". Бизнес при этом получит статистику о продажах напитков. Ожидается, что это позволит компаниям оптимизировать многие процессы, в частности логистику, ценовую политику и маркетинг.

Ранее в России впервые за 10 лет зафиксировали рост числа пациентов с выявленной алкогольной зависимостью. С 2010 по 2021 год число россиян с алкогольной зависимостью сократилось со 100 до 53 тысяч человек.

Однако в 2022 году оно снова начало расти, достигнув 54,2 тысячи граждан. К причинам роста специалисты отнесли пандемию, политическую напряженность, социально-экономические потрясения и другие причины.

До этого в комитете по охране здоровья ГД РФ разработали законопроект, по которому несовершеннолетним могут запретить продавать безалкогольное пиво. Ужесточение должно коснуться напитков на основе пива, если содержание алкоголя в них не превышает 0,5%.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина напомнила, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. От спирта страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Кроме того, у тех, кто пьет алкогольные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.



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