В случае принятия закона МВД РФ сможет ограничить иностранцам право на торговлю алкоголем

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В случае принятия закона МВД РФ сможет ввести ограничения и запреты на розничную торговлю алкоголем и сигаретами, в том числе для иностранцев, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Тема, бесспорно, злободневная. Однако необходимо отметить, что министерство внутренних дел Российской Федерации – федеральный орган исполнительной власти. Какие ограничения и запреты введут законодатели, такие МВД России будет реализовывать", – пояснила она.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил письмо на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева с предложением ограничить иностранцам право участвовать в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией в стране.

По его словам, в 2023 году количество попавших в СМИ преступлений, которые связаны с продажей контрафактного алкоголя, было более 10. Парламентарий отметил, что часто за производством и реализацией этой продукции стояли иностранцы.

Тем временем в РФ впервые за 10 лет выявили увеличение числа пациентов с алкогольной зависимостью. К причинам такого роста в Росстате отнесли пандемию, политическую напряженность, социально-экономические потрясения и другие.