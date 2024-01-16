В РФ предложили ограничить право иностранцев торговать алкоголем и табаком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России предложили ограничить иностранцам право участвовать в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией. Соответствующее письмо думский депутат Султан Хамзаев направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева, пишет RT.

За прошлый год число попавших в СМИ преступлений, которые связаны с продажей контрафактного алкоголя, составило более десятка случаев, уточнил парламентарий. По его словам, зачастую за производством и реализацией этой продукции стояли граждане других стран.

Хамзаев также добавил, что уже более десяти регионов страны установили запрет на деятельность иностранцев в ряде сфер. В частности, в Тульской области с этого года иностранным гражданам нельзя участвовать в розничной реализации алкогольной и табачной продукции.

"Данный запрет на торговлю в сфере, где реализуются на продажу алкоголь и табачная продукция, позволит минимизировать количество правонарушений продажи данной продукции в ночное время, а также, особо важно, несовершеннолетним", – следует из письма.

Между тем стало известно, что в России впервые за 10 лет был выявлен рост количества пациентов с алкогольной зависимостью. К причинам роста специалисты Росстата отнесли пандемию, политическую напряженность, социально-экономические потрясения и другие.

Ранее диетолог Елена Соломатина напомнила, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. Так, страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Кроме того, у тех, кто употребляет спиртные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.

"Безопасный город": москвичи стали меньше употреблять алкогольные напитки