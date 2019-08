Танцевальный баттл и преформансы. На ВДНХ стартует неделя Street Dance

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ стартует неделя Street Dance. С 26 августа по 1 сентября москвичи и гости столицы смогут посмотреть показательные выступления танцевальных колективов, перформансы и шоу, а также принять участие в бесплатных мастер-классах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В понедельник, 26 августа, в 17:00 театр Alterum покажет на главной сцене хореографический спектакль Monuments. А во вторник там выступят команды "Art союз Fizika", Back2School, Movement Side, а также All The Most и G-Funk Foundation.

28 августа посетителей ВДНХ ждет встреча с Oblique Crew, P.L.U.R и FarForYo!, а в четверг состоится танцевальный баттл по breaking hip-hop и перформанс G’z. Кроме того, 30 августа на ВДНХ пройдут выступления чемпионов мира по брейкингу – команды Top9.

По вечерам всю неделю можно будет послушать концерты рэп- и хип-хоп-исполнителей. Крупным событием Street Dance также станут премьеры двух постановок Алексея Чернова: "Ожившее прошлое" и "Электрические сны".

Все желающие примут участие в более чем 40 мастер-классах по различным направлениям танцев. Профессионалы научат гостей танцевать hip hop, breaking, popping, house dance. Так, обучая паппингу, хореографы покажут основные движения и расскажут об истории этого танца, зародившегося в 1970-х годах в калифорнийском городке Фресно. Участников мастер-классов пригласили в два шатра на Главной аллее ВДНХ. Занятия будут проходить в 12:00, 14:00 и 16:00.

Ранее на ВДНХ открылся Street Blogger Fest. В рамках фестиваля "Ритм моего города" москвичи получили шанс пообщаться с девятью известными блогерами. Для гостей выставки также подготовили перформансы, спортивные турниры и хип-хоп выступления.