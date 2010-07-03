Танцевальный баттл и преформансы. На ВДНХ стартует неделя Street Dance

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На ВДНХ стартует неделя Street Dance. С 26 августа по 1 сентября москвичи и гости столицы смогут посмотреть показательные выступления танцевальных колективов, перформансы и шоу, а также принять участие в бесплатных мастер-классах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В понедельник, 26 августа, в 17:00 театр Alterum покажет на главной сцене хореографический спектакль Monuments. А во вторник там выступят команды "Art союз Fizika", Back2School, Movement Side, а также All The Most и G-Funk Foundation.
28 августа посетителей ВДНХ ждет встреча с Oblique Crew, P.L.U.R и FarForYo!, а в четверг состоится танцевальный баттл по breaking hip-hop и перформанс G’z. Кроме того, 30 августа на ВДНХ пройдут выступления чемпионов мира по брейкингу – команды Top9.
По вечерам всю неделю можно будет послушать концерты рэп- и хип-хоп-исполнителей. Крупным событием Street Dance также станут премьеры двух постановок Алексея Чернова: "Ожившее прошлое" и "Электрические сны".
Все желающие примут участие в более чем 40 мастер-классах по различным направлениям танцев. Профессионалы научат гостей танцевать hip hop, breaking, popping, house dance. Так, обучая паппингу, хореографы покажут основные движения и расскажут об истории этого танца, зародившегося в 1970-х годах в калифорнийском городке Фресно. Участников мастер-классов пригласили в два шатра на Главной аллее ВДНХ. Занятия будут проходить в 12:00, 14:00 и 16:00.
Ранее на ВДНХ открылся Street Blogger Fest. В рамках фестиваля "Ритм моего города" москвичи получили шанс пообщаться с девятью известными блогерами. Для гостей выставки также подготовили перформансы, спортивные турниры и хип-хоп выступления.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: