Музей Победы подготовил мероприятия к юбилею службы внешней разведки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Собянин
К 100-летию службы внешней разведки РФ в Музее Победы на Поклонной горе пройдут онлайн-мероприятия. Зрители смогут через мониторы своих компьютеров посетить кинопоказ и концерт. Об этом сообщает пресс-служба музея.
"20 декабря в 11:30 зрители увидят фильм 2000 года "На службе России". В ленте рассказывается о крупных операциях, достижениях разведки, некоторых выдающихся ее сотрудниках и агентах", – говорится в сообщении.
Праздничный концерт с участием группы "Беловежская Пуща" можно будет посмотреть в 13:00. Зрители услышат знаменитые песни "Ты ждешь, Елизавета", "Березовый сок", "Вологда", а также эксклюзивные работы коллектива – "Капитан", "Мой дом – Россия", "Талисман".
Ранее сообщалось, что столичные парки, музеи и библиотеки представят новые онлайн-мероприятия в воскресенье, 20 декабря. Например, культурный центр "Зеленоград" покажет онлайн-урок на платформе YouTube, посвященный одному из направлений оригами. Начало в 11:00
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