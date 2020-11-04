Онлайн-квест ко Дню народного единства представил портал "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Узнай Москву" совместно с "Мосгортуром" подготовили новый онлайн-квест ко Дню народного единства. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Викторина включает в себя 9 вопросов, а результатами ее прохождения пользователи могут поделиться с подписчиками в соцсетях.

Участники квеста ответят на вопросы о том, в каком году День народного единства стал официальным выходным, о событиях, которые происходили в Москве в 1612 году. Есть в викторине и задания, посвященные искусству. Финальный вопрос будет связан с именем одного из вдохновителей народного ополчения.

По словам куратора ИТ-проектов с сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергея Шакрыла, новая викторина даст пользователям возможность больше узнать об истории праздника и его символах.

"Отвечать на вопросы онлайн-викторины будет интересно как любителям отечественной истории, так и профессиональным историкам", – поделился Шакрыл.

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