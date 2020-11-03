Сергунина пригласила молодежь к участию в краудсорсинг-проекте "Зачетная Москва"

Краудсорсинг-проект по развитию мобильного приложения "Зачетная Москва" стартовал 3 ноября. Студенты, которые являются целевой аудиторией проекта, могут подать свои идеи до 6 ноября, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Зачетная Москва" – городское приложение для студентов, которое было запущено в ноябре 2019-го. За год у молодежи наверняка накопилось достаточно идей, как его улучшить. Предлагаем всем желающим поделиться своим мнением. Выбранные экспертами и пользователями предложения будут реализованы", – заявила заммэра Наталья Сергунина.

Опрос затронет такие аспекты работы приложения, как функционал, рейтинговая система и система поощрений.

До 8 ноября эксперты будут отбирать лучшие из присланных предложений, после чего с 9 по 11 ноября пройдет публичное голосование среди пользователей.

На данный момент для участия в краудсорсинг-проекте зарегистрировались более 10 тысяч человек.

Ранее стало известно, что более 10 тысяч москвичей поучаствовали в краудсорсинг-проекте "На шАГ впереди", который был посвящен порталу "Активный гражданин". Ожидается, что будут реализованы 89 предложений граждан.

